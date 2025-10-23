３連勝で突破したＤｅＮＡとのＣＳファイナルＳでは、阪神・森下翔太外野手（２５）の好走塁が光った。一瞬の判断の裏にあったのがデータなどに基づいた根拠。筒井外野守備走塁コーチは走塁意識の高さを称賛し、成長を遂げていることも明かした。ＤｅＮＡとのＣＳファイナルＳでは、「走る森下」もチームの力となった。１５日・第１戦の六回１死一塁。佐藤輝が東から中前へのポテンヒットを放った。一走・森下は二塁手前で止ま