新潟記念6着のブレイディヴェーグ（牝5＝宮田）は先導する僚馬2頭を目標にして、Wコースで6F82秒1〜1F11秒2。ラストでグンと加速して伸びた。再コンビの戸崎は「うまく体が使えていて、重心も良く走れていた。凄くリラックスして走れていたし、反応も良かった。調子は最近の中でも一番良さそう」と手応え。宮田師は「マイル（2走前の安田記念）を使ってから、最後止まるような感じになっているので、今回は本来の瞬発力を引き