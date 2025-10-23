宝塚記念3着以来のジャスティンパレス（牡6＝杉山晴）は新コンビを組む団野を背にCWコース単走でいっぱいに追われ、ラスト1Fは11秒3をマークした。鞍上は「初めて乗ったけどイメージより乗りやすかった。時計的にはこれだけ動けていれば大丈夫」と仕上がりに太鼓判。23年天皇賞・春の勝ち馬で、当レースも23年2着、24年4着と相性がいい。「切れる馬ではないのでスタミナを生かす競馬を」とイメージ。年内で引退することが発表