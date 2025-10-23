巨人は２２日、東京・大手町の球団事務所で阿部慎之助監督（４６）を交えたスカウト会議を開き、２３日に開かれるドラフト会議での１位指名を鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）に決定したことを公表した。会議後に取材対応した榑松伸介スカウトディレクター（４９）は「今年の補強ポイントは左の先発ローテーションを担える素材。左投手の中では竹丸投手を一番に評価させていただいたので、阿部監督や吉村本部長とも話し合った