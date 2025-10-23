エコロヴァルツ（牡4＝牧浦）は新コンビの三浦が美浦から駆けつけ、CWコースで単走追い。長めに負荷をかけられ、6F83秒1〜1F11秒4を馬なりで刻んだ。鞍上は「初めて乗ったけど背中が柔らかく、フットワークも良かった。リズム重視のいい追い切りができた」と好感触。近2走のマイル戦は安田記念7着、中京記念4着。「（乗った感じ）長くいい脚を使える印象で、マイルのイメージはなかった。跳びが大きいので広い東京は合うと思う