西武は21日に1位指名を公表した明大・小島の一本釣りを狙う構えだ。東京六大学で通算打率.345、7本塁打の強打の捕手の公表には他球団をけん制する戦略的意図もあるとみられ、広池浩司球団本部長は都内で開催したスカウト会議後、クジ引き役について「競合になるか分からないので、テーブルで（決める）。楽しみにしておいてください」と未定とした。3年連続Bクラスの5位に沈み、打力アップが急務。「補強ポイントは広い。全