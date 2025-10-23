巨人は２２日、岡本和真内野手（２９）が今オフにポスティング制度を利用して米大リーグ移籍を目指すことを容認したと発表した。東京・大手町の球団事務所で会見を開き、岡本は吉村禎章編成本部長（６２）とともに出席。夢の舞台へ挑戦する覚悟を示し、背中を押してくれた球団や仲間たちへの感謝を語った。チームを支え続けた不動の４番が、ついに海を渡る。「世界一のリーグ。僕もそこでプレーしたいという一心で頑張ってきた