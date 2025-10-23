サンリオキャラクター「クロミ」が22日、「KUROMI」名義のアルバム「KUROMIINMYHEAD」でメジャーデビューし、東京・歌舞伎町のシネシティ広場でフリーライブを開催した。LEDパネルにKUROMIが登場すると「ヤッホー！KUROMIだよ」とあいさつ。突然のサプライズに居合わせたサンリオファンとみられる外国人観光客も大興奮。ライブでは「ハピハロ！！」などを歌唱し「これからもアタイの歌で世界中を幸せにしたいんだ」と