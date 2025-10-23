巨人は２２日、東京・大手町の球団事務所で阿部慎之助監督（４６）を交えたスカウト会議を開き、２３日に開かれるドラフト会議での１位指名を鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）に決定したことを公表した。また、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）を指名候補リストに入れた。榑松スカウトディレクターは「リストにはいます」と明言。「（２７年からセ・リーグも導入の）ＤＨ制うんぬんではなく。選手として能力とい