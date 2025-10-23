楽天は東京都内で約3時間半に及ぶスカウト会議を開き、石井一久GMが「1位はピッチャーでいこうかなと思います」と明言した。個人名は出さず、「“この人”と決まっています」と競合も覚悟。花園大・藤原が有力とみられる。抽選の際は三木監督がクジを引く方針。指名リストを約60人に絞り同GMは「人数的に言えば投手中心になる。大学生、高校生（の区別）はあまり考えていないですけど、将来的な球団へのプラスを考えながら指