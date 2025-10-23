巨人は２２日、岡本和真内野手（２９）が今オフにポスティング制度を利用して米大リーグ移籍を目指すことを容認したと発表した。岡本はチームメートからの温かい反応を喜んだ。メジャーへの挑戦が決まったことを「坂本さん、長野さん、丸さん、田中将大さん、先輩方には少し話をさせてもらった」と話し、坂本からは「お前と、もう野球できへんのか」としみじみとした言葉を受けたという。オリオールズの菅野からも電話をもらっ