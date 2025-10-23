【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務めるドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系）の10月22日放送の第3話に、内博貴がサプライズ出演。大きな話題となっている。なお、内博貴は29日放送の第4話にもゲストとして出演する。 ■舞台俳優としての確固たる地位を確立している、内博貴 日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』は、桜田ひよりと佐野勇斗がW