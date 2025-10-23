水揚げが好調のなか異例の措置です。小型イカ釣り漁船のスルメイカ漁が水産庁が管理する漁獲枠を超え、１０月２２日から当面の休漁が決まりました。漁業や観光関連の事業者からは不安の声が聞かれました。（東海林記者）「道内のイカ漁がきょうから休漁となり、函館の港には漁業関係者の姿はなく静まり返っています」関係者によりますと、２０２５年の小型イカ釣り漁船のスルメイカ漁獲量は、１０月に全国で５８００トンを超え、水