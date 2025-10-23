STARTO ENTERTAINMENT所属の内博貴さん（39）が、桜田ひよりさんと佐野勇斗さんがＷ主演する日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』の第4話にゲスト出演することが発表されました。ドラマは、桜田さん演じる誘拐された大企業の社長の一人娘が、佐野さん演じる誘拐犯グループのひとりの男と奇妙な逃避行を繰り広げるヒューマンサスペンスです。内さんは22日放送の第3話に、影山優佳さん演じる香坂莉里の交際相手