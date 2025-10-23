日本ハムは２２日、八木裕１軍打撃コーチ（６０）が契約満了で退団することを発表した。現役時代に阪神でともにプレーした新庄監督に請われ、２３年から同職に就任。指導にあたる中で清宮幸、万波ら若手が多く主力に成長し、今季のチーム１２９本塁打は１２球団トップ、５４８得点はソフトバンクに次ぐリーグ２位だった。今季は９月９日のソフトバンク戦で折れたバットが頭部を直撃し、経過観察のため１週間程度入院。裂傷の