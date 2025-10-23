◇23日開幕「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」（兵庫・マスターズゴルフ倶楽部）賞金総額2億円の秋のビッグイベント「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」は23日、兵庫・マスターズゴルフ倶楽部で開幕する。今大会が国内3連戦目となる渋野日向子（26＝サントリー）は、プロアマ戦でプロ野球・巨人の原辰徳前監督（67）とラウンド。シニアツアーにも参戦するトップアマの名将からパットの心構えのヒントをもらい、不