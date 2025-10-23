◇23日開幕「NOBUTAGROUPマスターズGCレディース」（兵庫・マスターズゴルフ倶楽部）メルセデスランク2位の神谷は左足首痛でプロアマ戦を途中棄権した。前週の大会で負傷し、この日は痛み止めを服用。「ウッド系を打つと痛い。明日打って（出場するか）決めたい」と話しコースを後にした。前週の米ツアー2次予選会をトップ通過した桜井は、右手首痛のため9ホール終了後はショットを打たずに歩いて回った。ラウンド後は患