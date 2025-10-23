TBSは23日、「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」を午後4時40分から放送する。運命の一日の朝に、同局はプロ志望届を提出した300人へ向けて、そして“推し”の球団の新戦力を心待ちにする野球ファンへ向けて、テレビ欄に粋なメッセージを隠した。「この瞬間きっと夢じゃない！」テレビ欄の左を縦読みすると浮かび上がってくる隠れたメッセージ。同番組は昨年も同番組のテレビ欄に「きみは未来のスーパース