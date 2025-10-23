10月23日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・八代市千丁町新牟田（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞県道・・・熊本市東区戸島西（携帯電話・シートベルト）国道212・・・阿蘇郡小国町宮原（交差点違反・携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害