ヨネックスの「YY―GATTA（ワイワイガッタ）」猛暑が和らぎ、屋外を歩きやすい季節になった。スポーツ用品メーカーが提供する最近のウオーキングシューズは、靴底に反発力を生む素材を使っているため足が前に出やすく、長時間歩いても疲れにくくなっている。（共同通信＝浜谷栄彦記者）ミズノは2025年9月、「ME―05GTX3」を発売した。かかとが接地した時の衝撃力をためて、足が地面から離れるタイミングで反発するように靴底