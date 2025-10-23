読売新聞社が２１〜２２日に行った緊急全国世論調査で、高市内閣の支持率を石破内閣と比較すると、若年層の支持が大幅に上昇していることが分かった。高市内閣を「支持する」と回答した人の割合を年代別にみると、１８〜３９歳が８０％で前回９月調査の１５％から急増した。４０〜５９歳でも７５％（前回２９％）、６０歳以上でも６３％（同５０％）と大きく増えた。石破内閣は高齢層からの支持が比較的高かったが、高市内閣で