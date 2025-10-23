俳優の小栗旬（４２）が２２日、都内で行われたＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「匿名の恋人たち」のファンミーティングに、共演のハン・ヒョジュ（３８）、中村ゆり（４３）と出席。悩みを抱える男女が織りなすラブストーリーにちなみ、ファンからのお悩みに回答した。恋人に素直に気持ちが伝えられないというお悩みを受け、ヒョジュは「付き合っているのに？」と困惑。小栗は「素直に『好き』って言えば良いよね」とおとこ気を感じさ