［始動新連立］＜上＞高市首相は、自民党と日本維新の会による新たな連立政権を発足させた。経済対策や外交・安全保障などの課題、国会運営にどう取り組むか、行方を展望する。◇「内から外から、日本は大きな危機に直面している。立ち止まっている暇はない」高市首相は２１日の就任記者会見でこう声を張った。深夜の初閣議では、総合経済対策の策定を指示。就任当日の閣議で指示するのは異例で、関係省庁からは「想定より