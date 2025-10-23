テレビ朝日系バラエティー「相葉ヒロミのお困りですカー？」（木曜午後7時）待望のレギュラー放送が23日、2時間スペシャルで初回を迎える。これまで特番で4度放送され、ヒロミ（60）と嵐の相葉雅紀（42）が全国の人々のお困りごとを全力で解決してきた。22日、取材会に出席したヒロミは「体はキツイです。本当はスタジオでVを見てえらそうにしてたい」と“重労働”続きのロケに苦笑いを浮かべた。相葉は「特番で僕らが湯の花を掃除