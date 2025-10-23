歌手・タレントのあのが、10月21日に放送されたラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送）に出演。ラジオの収録前に田中みな実の“マジ悩み相談”を受けていたと話し「みな実さん好きですし、いつも笑ってて欲しい」と語った。スペシャルウィークのゲストとしてくりぃむしちゅー・上田晋也をゲストに招くため、通常の深夜放送のではなく、昼の時間帯に収録することになったが、あのによると深夜のラジオ