ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、２４日（日本時間２５日）から始まるブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）でジンクスをぶち破る。リーグ優勝決定シリーズ（Ｓ）を４連勝で突破。ＷＳ第１戦まで中６日が空くが、４勝３敗で突破したブ軍は中３日となる。「ＥＳＰＮＢＥＴ」のオッズではド軍１・４８倍、ブ軍２・７５倍と圧倒的優位の下馬評だが、リーグ優勝決定Ｓ４連勝と４勝３敗の対戦では、過去４度全て４勝３敗