タレントのヒロミ（６０）と、嵐の相葉雅紀（４２）が２２日、東京・八王子市内で２３日からスタートするテレビ朝日系バラエティー「相葉ヒロミのお困りですカー？」（木曜・後７時）への意気込みを語った。初回直前イベントとして、同市内の恩方中学校をサプライズ訪問した。ヒロミと相葉が街の人の“困りごと”を体当たりで解決する番組。２３年から特番が４度放送され、好評を博していたが、レギュラー番組では同局系「８時