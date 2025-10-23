俳優の内博貴（３９）が、２２日放送の日本テレビ系連続ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（水曜・後１０時）の第３話にサプライズ出演した。内のドラマ出演は、２０１３年のフジテレビ系「天国の恋」以来、１２年ぶりとなる。放送前の出演予告は一切なしのサプライズ出演となった。大手製薬会社の社長令嬢・結以（桜田ひより）と前科のある青年・大介（佐野勇斗）による逃亡劇で、第３話は大介の元恋人・莉里（