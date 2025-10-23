◆女子プロゴルフツアー延田グループ・マスターズＧＣレディースプロアマ戦（２２日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）賞金総額２億円のビッグトーナメントが２３日に開幕する。ルーキーの都玲華（大東建託）は開幕前日、プロアマ戦に出場。「だいぶショットがいい感じになってきて、チャンスにつくようになった。先々週から変えたパターもいい感じでタッチも合うようになった」と手応えを感じている。２