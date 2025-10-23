オリックスが日本海Ｌ・富山のシャピロ・マシュー・一郎投手（２２）の指名を検討していることが２２日、分かった。１９３センチの長身右腕で、直球はコンスタントに１５０キロを計測。課題とされていた制球面も改善傾向にあり、リリーフタイプとして評価を上げていた。米国人の父を持つマシューについては、国学院栃木時代から注目してきた。スライダーやフォークも操り、富山で潜在能力を発揮。救援陣では宇田川、吉田、小木