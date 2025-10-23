ソフトバンクは２２日、２５日に開幕する阪神との日本シリーズ（みずほペイペイ、甲子園）に向け、みずほペイペイで練習を再開した。５年ぶりの日本一を目指す小久保裕紀監督（５４）は今季初の“全員集合”を宣言。開幕からＣＳまで主力野手がそろったことがなかったが、左脇腹痛の近藤が２４日から合流することを明言した。守備は難しいが「映像を見たら、フルで振れていた」とＤＨや代打として計算に入れた。今季は栗原が右