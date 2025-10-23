タレントのヒロミ、嵐の相葉雅紀が、テレビ朝日系バラエティー『相葉ヒロミのお困りですカー？』のロケで東京都八王子市・恩方中学校にサプライズで訪問した。全校生徒約195人の中学生たちは2人だと分かった瞬間、「うそっ!!」「ギャー！」という驚きの表情とともに体育館が大絶叫に包まれた。【写真】全校生徒が絶叫！サプライズで登場した相葉雅紀＆ヒロミ同番組では、ヒロミと相葉が、全国の人々の“お困りごと”を解決する