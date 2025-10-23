俳優の内博貴が、21日放送の日本テレビ系連続ドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（毎週水曜後10：00）第3話にサプライズ出演し、来週28日放送の第4話にもメインゲストとして出演することが明らかになった。内のドラマ出演は『天国の恋』（2013年10〜12月放送／東海テレビ・フジテレビ系）以来12年ぶりとなる。【場面写真】宇都宮で何が…？子どもと一緒なハチたち（桜田ひより）今作は桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を