俳優水上恒司（26）が22日、都内で「洋服の青山／スーツスクエア」発表会に登壇した。「大学に1カ月だけ行ったという履歴書には書けない経歴がある。そのときスーツは作った」としつつ「友だちが結婚することが多く、そういうときに着るちゃんとしたスーツを青山さんで作りたい」とお願い。共演の生見愛瑠（23）については「すごくきれいにスーツを着こなしている。芸能人ってすごいなと思いました」と話した。