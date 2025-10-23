被相続人の子（3兄弟）で相続財産を、「公平」に分割したいとのご依頼です。ところが相続の話がまとまらず、少々もめているようです。 本記事では、被相続人の遺産を3人の兄弟（相続人）が税務上・制度上の観点から「公平」に分ける方法を説明するとともに、その際に注意すべき点などを確認していきます。 相続財産から差し引けるもの 相続税の課税価格を算出する際、被相続人から相続財産から差し引けるものがあり