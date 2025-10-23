◇東都大学野球最終週第2日中大9−2東洋大（2025年10月22日神宮）2回戦2試合が行われた。中大は9―2で東洋大に快勝。3季ぶりに1部に復帰した駒大は最下位が確定し、入れ替え戦へ回る。中大は11安打9得点の猛攻で1勝1敗とした。初回1死一、二塁の好機でドラフト候補に挙がる4番・繁永が2点三塁打を放ち「4番としてチャンスで（走者を）還さないといけない。絶対に打ってやろうと思っていた」と頼もしかった。23日のドラフ