◇東都大学野球最終週第2日国学院大9−0駒大（2025年10月22日神宮）2回戦2試合が行われた。国学院大が9―0で駒大を下し、勝ち点4の8勝3敗で日程を終了した。23日に青学大が亜大に敗れれば、6季ぶりの優勝が決まる。勝ち点3の青学大が2連勝で勝ち点を取ると、勝率で国学院大を上回る。中大は9―2で東洋大に快勝。3季ぶりに1部に復帰した駒大は最下位が確定し、入れ替え戦へ回る。国学院大は勝ち点を4に伸ばした。7回から2