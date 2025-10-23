ドイツの有名な移籍専門サイト『transfermarkt』がここ数日で、欧州主要リーグに所属する選手の市場価値を一斉に更新。アジア人選手のランキングでもトップに変動があった。これまで4000万ユーロでトップに並んでいた日本代表MF三笘薫（ブライトン）と韓国代表DFキム・ミンジェ（バイエルン）がそれぞれ、3500万ユーロと3200万ユーロに下落。この結果、3500万ユーロ（約61億円）で現状維持だったウズベキスタン代表DFアブディ