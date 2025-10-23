5歳の娘の遺体を自宅の冷凍庫の中に遺棄したとして、静岡県掛川市に住む37歳の母親が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、掛川市の無職・川口陽子容疑者（37）です。警察によりますと、容疑者は先月中旬、長女の晶子ちゃん（5）の遺体を自宅の冷凍庫に遺棄した疑いがもたれています。先月16日、容疑者が警察に「5歳の娘が行方不明になった」と申告し、警察が捜査したところ遺体が見つかったということです。晶子ちゃ