ＮＹ時間の終盤に入ってポンド円は２０２円台後半での推移となっている。この日の英消費者物価指数（ＣＰＩ）を受けて、市場では英中銀の利下げ期待が復活しており、ポンド安の反応が見られる中、ポンド円も２０１円台に一時下落する場面が見られた。ただ、ＮＹ時間に入って、その下げを取り戻している状況。 ブルームバーグによると、直近の英国債利回り低下で、英財政不足は縮小する公算があるとの指摘してい