[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](コメルツバンク・アレーナ)※28:00開始<出場メンバー>[フランクフルト]先発GK 23 ミハエル・ツェッテラーDF 3 アルトゥール・テアテDF 4 ロビン・コッホDF 5 オーレル・アメンダMF 13 ラスムス・クリステンセンMF 16 ヒューゴ・ラーションMF 21 ナサニエル・ブラウンMF 27 マリオ・ゲッツェFW 7 アンスガー・クナウフFW 19 ジャン・マテオ・バオヤFW 20 堂安律控えGK 33 イェンス・グラー