[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](スタンフォード ブリッジ)※28:00開始<出場メンバー>[チェルシー]先発GK 12 フィリップ・ヨルゲンセンDF 4 トシン・アダラバイヨDF 21 ヨレル・ハトDF 25 モイセス・カイセドDF 29 ウェスレイ・フォファナMF 8 エンソ・フェルナンデスMF 40 ファクンド・ブオナノッテMF 45 ロメオ・ラビアFW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンスFW 38 マルク・ギウFW 41 エステバン控えGK 1 ロベルト・サン