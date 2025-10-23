[10.22 欧州CLリーグフェーズ第3節](アリアンツ・アレーナ)※28:00開始<出場メンバー>[バイエルン]先発GK 1 マヌエル・ノイアーDF 2 ダヨ・ウパメカノDF 4 ヨナタン・ターDF 22 ラファエル・ゲレイロDF 27 コンラッド・ライマーMF 6 ヨシュア・キミッヒMF 14 ルイス・ディアスMF 17 マイケル・オリーズMF 42 レナート・カールMF 45 アレクサンダル・パブロビッチFW 9 ハリー・ケイン控えGK 26 スベン・ウルライヒGK 40 ヨナ