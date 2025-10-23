前橋競輪のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」が、きょう23日に開幕する。初日メインは12Rの日本競輪選手会理事長杯だ。脇本―古性の近畿コンビが中心。展開は唯一ライン3車となった真杉が積極的に駆ける。中団には郡司―岩本となり、脇本は勝負どころで後方になるか。それでも前回の京王閣記念で衝撃の捲りVを決めたように脚力は抜けている。豪快に捲って白星発進だ。近況動けている郡司も当然狙える。脇本