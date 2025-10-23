ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は22日、2日目が終了。きょう23日の3日目、注目レースは10Rだ。2日目は調整を外していた佐藤だが、合えば舟足は問題ない。実績確かなインから持ち味のスタート力を発揮して速攻劇を披露する。茅原はこのメンバー相手に足負けすることはない。巧みな差しハンドルで迫り2M勝負に持ち込む。前田は豪快に外を握って続く。さばき的確な上平。2番差しから上位浮上を目指す。＜1＞