エンジンと格闘する姿が印象的だった。趣味はドライブで愛車はマツダ「RX―7FD」。「車が好きなのでエンジン出しが得意になりたい」。少しでも整備力を身につけようと、本体をバラして熱心にメモを残していた。ボートレーサーになったきっかけも車好きが高じてのこと。「スポーツカーが好きだったので何かの“レーサー”になりたいと思っていた。旅行も好きで専門学校に行ってツアーコンダクターを目指していたけどコロナの