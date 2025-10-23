日曜まで開催されていた別府G3は連日、半袖で過ごせたが、驚くほどの気温差があった。服装もだが気持ちの切り替えが追いつかない。2R出走の佐々木豪は「幅を広げようと、レースで脳のスイッチの切り替えを意識的に素早くやっている。今は全体的にいいバランスで、いい感じに走れている」と、しっかりと切り替えができて復調した。当地も3月27〜30日のG3で決勝進出し「走りやすい」と好印象だ。【2R】佐々木豪が好発進。（3）