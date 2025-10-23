23日午前4時15分、鹿児島県と気象台は、十島村、中種子町、南種子町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜全警戒解除＞大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりましたが、引き続き局地的に土砂災害が発生する場合もありますので、十分注意してください。＜解除された市区町村＞・十島村・中種子町・南種子町