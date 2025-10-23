札幌・北警察署は2025年10月22日、犯人隠避の疑いで札幌市東区に住む会社員の男（22）を逮捕しました。男は10月1日午前3時40分ごろから午前3時50分ごろまでの間、石狩市親船町で警察官に体当たりするなどの暴行を加えた男（21）を、自身の運転する車に乗せて逃走し、男を隠避した疑いがもたれています。警察によりますと、隠避した男（22）と暴行した男（21）の2人は、10月1日午前3時半ごろ、石狩市親船町の路上で40代の男性警察官