U―17W杯カタール大会（11月3日開幕）に出場するU―17日本代表が22日、千葉県内で合宿を開始した。広山望監督は93、11年大会の8強を超える最高成績となる4強以上を目標に設定。「ベスト4まで残れば3位決定戦を含めて8試合できる。まずは一試合一試合だが、ベスト4までは最低でも残りたい」と語った。主将はGK村松秀司（ロサンゼルスFC）に決定。米国人の父と日本人の母を持ち、米国で生まれ育った守護神がチームをまとめる。